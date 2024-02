Jujutsu Kaisen, l'avvocato Higuruma è realmente talentuoso quanto Satoru Gojo?

Jujutsu Kaisen si avvicina alla sua conclusione, ma la battaglia tra gli stregoni e Sukuna è lungi dalla fine. Un nuovo stregone, l'avvocato difensore Higuruma, ha attirato l'attenzione del Re delle Maledizioni, che lo ha paragonato al potente Satoru Gojo: un'affermazione audace, ma sarà vera?

L'avvocato Higuruma in Jujutsu Kaisen è relativamente nuovo nel mondo della stregoneria: nonostante abbia acquisito i poteri solo recentemente, durante gli eventi dell'arco di Culling Games, ha dimostrato un talento eccezionale nel combattimento. In soli due mesi come stregone, ha ottenuto successi notevoli, superando anche quelli più esperti.

Higuruma ha dimostrato di saper padroneggiare la Tecnica Maledetta Inversa, una capacità notoriamente difficile da apprendere, e di utilizzare le tecniche con grande precisione. Non solo, può imparare rapidamente le tecniche altrui: questo talento è stato notato anche da Ryomen Sukuna, che ha riconosciuto la sua abilità nel comprendere e utilizzare rapidamente le tecniche.

Nonostante queste grandi qualità, la sua breve esperienza è molto evidente: al contrario di Satoru Gojo, che si è allenato per tutta la vita per diventare un eccezionale stregone, il noto avvocato è limitato dalla sua mancanza di praticità e competenza. Tornando alla dichiarazione di Sukuna, sebbene audace, sembra essere accurata considerando il rapido apprendimento e l'uso efficace delle tecniche da parte di Higuruma. Tuttavia, potrebbe avere dei punti deboli non indifferenti.

Chi è Higuruma in Jujutsu Kaisen? La sua storia, ambientata nel mondo umano, si distingue da quella degli altri personaggi del manga per essere originale e coinvolgente.