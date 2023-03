Jujutsu Kaisen: la battaglia per Megumi Fushiguro inizia adesso

Ryomen Sukuna è un potente stregone maledetto, che una volta fu un umano temuto e rispettato. Dopo la sua morte, le sue dita, reliquie del suo potere, sono state disseminate in tutto il mondo e le maledizioni le hanno raccolte per resuscitarlo. Tuttavia, Sukuna è stato sigillato all'interno di Yuji Itadori, il protagonista di Jujutsu Kaisen.

I due hanno dovuto convivere insieme nello stesso corpo durante tutta la durata di Jujutsu Kaisen, ma questa affermazione era vera soltanto fino agli ultimi capitoli del manga. La mente malvagia di Ryomen Sukuna ha infatti reso davvero difficile la situazione ai protagonisti della serie, che si trovano davanti a uno scenario che era completamente imprevisto: Sukuna si è impossessato di Megumi Fushiguro abbandonando il corpo di Yuji Itadori.

Per il momento, Fushiguro non ha resistito a Sukuna, capacità che a quanto pare ha soltanto Yuji, e ciò ha portato a uno scontro dove il re delle maledizioni è stato quasi completamente libero di combattere come voleva. L'influsso del capo degli Zenin c'è sempre, e per questo Sukuna ora si sta lanciando in un rituale per ottenere il pieno controllo del proprio corpo, annichilendo l'anima di Megumi una volta per tutte.

Il primo step è il "bagno" di cui ha sempre parlato Uraume, un concentrato di energia malefica che porterà l'anima di Megumi nell'oscurità e permetterà quindi a Sukuna di soggiogarlo più facilmente. Il secondo step invece consiste nell'uccidere Tsumiki, la sorellastra del ragazzo, che al momento è sotto il controllo di uno stregone del passato.

Sukuna sembra sempre più vicino al proprio obiettivo, mentre Megumi è sempre più vicino alla morte. Le cose in Jujutsu Kaisen non si mettono affatto bene.