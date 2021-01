Jujutsu Kaisen batte per la prima volta Demon Slayer, il manga di Akutami re delle vendite

Oricon ha recentemente mostrato la classifica dei manga più venduti a gennaio 2021, e a quanto pare in Giappone è scoppiata una vera e propria "Jujutsu Kaisen mania". Il manga di Gege Akutami, infatti, ha dominato la classifica dell'ultimo weekend occupando 15 delle prime 16 posizioni, cedendo però il primo posto al Volume 33 de L'Attacco dei Giganti.

Jujutsu Kaisen, dunque, ha controllato tutte le posizioni in classifica dalla seconda alla sedicesima comprese, vendendo un totale di circa 2 milioni di copie in circa sette giorni. L'Attacco dei Giganti invece è riuscito a chiudere per la prima volta in cima alla classifica dopo più di un anno, battendo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer, comunque, non è presente nella classifica solo perché in Giappone tutti i Volumi sono sold out, e Shueisha è ancora impegnata nell'ennesima ristampa. Nonostante abbia un weekend in meno, Demon Slayer è comunque il manga che ha venduto di più a gennaio 2021, con 17,1 milioni di copie piazzate contro le 6,2 di Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen ha comunque segnato un incremento nelle vendite del 235%, una cifra spaventosa che deve sicuramente parte del merito all'ottimo lavoro svolto da MAPPA sulla serie anime. Battere Demon Slayer rimane utopico, ma questi numeri fanno ben sperare per quanto concerne il rinnovo per la seconda stagione anime.