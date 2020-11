Jujutsu Kaisen potrebbe diventare uno dei Big 3 di Shonen Jump?

Chi prenderà il posto dei Big 3 di Shonen Jump, Bleach, Naruto e One Piece? In molti pensano a My Hero Academia, Black Clover e Demon Slayer ma il manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, dopo aver conquistato il pubblico e la critica, sembra avere tutte le carte in regola per salire sull’ambito podio.

Il manga di Jujutsu Kaisen ha raggiunto un impressionante successo, stampando due milioni di copie al mese. Ma cosa ha reso Jujutsu Kaisen così popolare? Secondo alcuni unisce elementi di Bleach e di Yu degli Spettri, e questo gli ha fatto di certo guadagnare pubblico. In più gli elementi horror e macabri gli permettono di distinguersi dalla maggior parte degli shonen del momento.

Un elemento vincente della serie è proprio il protagonista di Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori. Quando i suoi compagni del club dell'occulto rompono il sigillo di un’antica reliquia, questa attira diverse maledizioni paranormali sulla scuola. Non essendo in grado di difendere i suoi amici e non avendo nessun potere paranormale, Yuji mangia la reliquia per proteggerli e questo lo fa diventare ospite di Sukuna, uno spirito maligno con grandi poteri. Il protagonista sembra riuscire a tenere sotto controllo la maledizione, e per questo Satoru Gojo vuole che Yuji mangi le restanti 19 dita di Sukuna.

Yuji Itadori è un protagonista che piace molto al pubblico per i suoi modi e per il suo carattere simpatico, trovare un protagonista così in uno shonen può essere molto difficile. A differenza di eroi come Naruto, Yuji non ha nessun interesse nel diventare il migliore, ma nonostante questo non c’è dubbio che sia un personaggio eroico essendo il primo a mettere a repentaglio la propria vita per aiutare gli altri.

Inoltre, è un protagonista decisamente divertente, che aggiunge un tono comico al personaggio e alla serie. Il fatto che eroe e villain siano all’interno dello stesso corpo poi è un concetto interessante, diverso da quello che siamo abituati a vedere negli altri shonen. L'anime di Jujutsu Kaisen sta avendo un successo incredibile, e con tutti questi elementi potrebbe entrare a far parte dei prossimi Big 3!