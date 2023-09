Jujutsu Kaisen e Bleach: un legame palese in questa pagina con Satoru Gojo

Il mangaka Gege Akutami non ha mai tenuto nascoste le proprie ispirazioni. Essendo cresciuto nei primi anni 2000 con i big three e i manga di Yoshihiro Togashi come esempi, le sue creazioni riflettono anche queste fonti. Non è un caso se Jujutsu Kaisen si rifà ad Hunter x Hunter e Naruto, ma anche a un altro manga molto popolare.

Tra le varie ispirazioni di Gege Akutami c'è Bleach, il manga che Tite Kubo ha scritto e disegnato per Weekly Shonen Jump tra il 2001 e il 2016. Una carriera lunga e prolifica per il mondo degli shinigami, che ha fatto il verso inizialmente a Yu degli Spettri, lavoro di Yoshihiro Togashi già tenuto in considerazione dal mangaka di Jujutsu Kaisen.

Di paragoni tra i vari manga, negli anni, ce ne sono stati tanti, ma nell'ultimo capitolo ne è emerso un altro. Per diversi fan, infatti, in Jujutsu Kaisen 236 c'è un chiaro rimando a Bleach, a una delle scene tra l'altro da poco rappresentate anche nell'anime Bleach: Thousand Year Blood War. Si tratta di una scena che mette in parallelo la morte di Satoru Gojo e la morte di Shigekuni Genryusai Yamamoto.

Il capo degli shinigami fu ucciso da Yhwach con un fendente che lo tagliò a metà, con il busto che cadde in avanti ma con i piedi ben saldi nel terreno. È la stessa situazione - e, quasi, la stessa visione - offerta da Satoru Gojo, anch'egli tagliato a metà ma con il busto caduto invece all'indietro. In basso si può osservare il parallelo tra i destini dei due personaggi, ritenuti per lunghissimo tempo i più potenti dei propri manga finché il cattivo di turno non li ha sconfitti brutalmente dopo un duro combattimento dove si sono messi in mostra.

Avevate notato questo paragone tra i due personaggi di Jujutsu Kaisen e Bleach? E sapevate che Todo era ispirato a un personaggio del manga di Tite Kubo?