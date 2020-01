Jujutsu Kaisen: un brevissimo assaggio dell'anime nel primo teaser

L'onere e l'onore di rappresentare una rivista come Weekly Shonen Jump è una possibilità che non viene riservata a tutti i mangaka di successo. Eppure, Jujutsu Kaisen è tra le opere più promettenti in circolazione e la trasposizione televisiva potrebbe riservare qualche grossa sorpresa.

L'annuncio dell'anime di Jujutsu Kaisen è solo il primo passo compiuto dall'adattamento del manga di Gege Akutami prima di avventurarsi nel panorama dell'animazione nipponica. Dopotutto, la popolarità che sta riscuotendo il titolo in patria è solo un campanello d'allarme per il destino della serie, che si aspetta un roseo futuro nel lungo percorso che lo attende.

Siamo certi, infatti, che il suo debutto lascerà in un modo o nell'altro il segno, complice anche una componente shonen degna degli ultimi capisaldi del magazine nipponico. Ad ogni modo, nelle scorse ore il sito ufficiale ha pubblicato in rete il primo teaser promozionale dell'anime, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina. Seppur non sia stata rivelata una finestra d'uscita dell'anime, né tanto meno lo studio incaricato della produzione, la clip ha mostrato le voci di alcuni doppiatori protagonisti.

Non ci resta, a questo punto, che attendere eventuali novità in merito nelle prossime settimane. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla key visual ufficiale di Jujutsu Kaisen. E voi, invece, che aspettative avete per questa serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.