Jujutsu Kaisen: il brutale primo incontro tra Yuji e Todo

Il secondo cour della serie animata di Jujutsu Kaisen è finalmente entrato nel vivo con l'inizio del Kyoto Goodwill Event, festival in corso tre le scuole del Jujutsu Tech di Tokyo e Kyoto. Questa nuova ondata di episodi porterà gli spettatori a ritrovare alcuni volti familiare già conosciuti, come ad esempio Aoi Todo.

L'episodio 15 di Jujutsu Kaisen mette ufficialmente le due scuole l'una contro l'altra e Yuji viene messo immediatamente nel mirino da Todo, il quale è pronto a combattere senza alcuna remora. E Yuji lo ha capito nel modo più brutale.

Todo, distaccatosi dal resto della sua squadra, si imbatte nel gruppo di Tokyo puntando dritto a Yuji, che viene sorpreso alle spalle da una raffica di potenti pugni. Finito al tappeto, il ragazzo viene poi preso a calci sul volto. Vedere per la prima volta il protagonista subire un pestaggio del genere è sorprendente, ma la brutalità dell'opera di Jujutsu Kaisen viene immediatamente rovesciata dalla sua verve comica.

Yuji scopre che al suo avversario piace lo stesso identico tipo di ragazza che piace a lui, facendo nascere uno strano legame tra i due. Infatti, i due finiscono per apprezzarsi a vicenda, tanto che Todo salva il protagonista dall'attacco degli altri membri della scuola di Kyoto. Il loro bizzarro rapporto potrebbe portare Yuji a un sostanziale miglioramento nella maestria della sua tecnica maledetta. Yuji e Sukuna sono stati ricreati perfettamente in questo cosplay di Jujutsu Kaisen. Itadori Yuji è in pericolo nel nuovo arco di Jujutsu Kaisen.