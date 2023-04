Jujutsu Kaisen, brutte notizie per i fan: il manga entra di nuovo in pausa, la situazione

Il finale di Jujutsu Kaisen è ormai vicino. Il manga di Gege Akutami, in corso su Weekly Shonen Jump dal 2018, ormai ha tirato le fila e tutti i suoi personaggi si sono radunati per il grande atto conclusivo. La serie potrebbe quindi concludersi entro l'anno, come confermato da Akutami stesso alcuni mesi fa.

La battaglia finale contro Kenjaku e Sukuna però non arriverà subito, e non soltanto per questioni di trama. Negli ultimi tempi, infatti, Jujutsu Kaisen è stato spesso in pausa: dopo il lungo stop durato diverse settimane nel 2021, Weekly Shonen Jump ha concesso tantissime pause della durata di una o due settimane al mangaka, così da non far peggiorare le sue condizioni di salute. Proprio per questo, adesso c'è un'altra pausa in vista.

I primi leak di Weekly Shonen Jump #21-22 hanno portato anche le anticipazioni di Jujutsu Kaisen 221, ma il capitolo, nella pagina finale, comunica ai lettori di uno stop in arrivo. Jujutsu Kaisen si prenderà una settimana di pausa, che però viene raddoppiata a causa della presenza della Golden Week. In sostanza, il prossimo capitolo non sarà disponibile né domenica 30 aprile né domenica 7 maggio.

Il manga di Jujutsu Kaisen tornerà definitivamente domenica 14 maggio 2023 su Manga Plus con il capitolo 222, che potrebbe essere il capitolo che darà il via certo all'ultimo scontro programmato da Gege Akutami. Ci sarà quindi da attendere più del previsto, ma la speranza è che l'autore riesca a completare l'ultima saga senza doversi sforzare troppo mettendo a repentaglio la propria salute.