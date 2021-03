Jujutsu Kaisen capitolo 140: la forza del pericoloso Okkotsu dà inizio all'esecuzione

Il piano di Shibuya ha causato il caos sia per i protagonisti che per i lettori di Jujutsu Kaisen. Da qualche capitolo siamo alle prese con una nuova realtà che ancora si deve consolidare, ma che non lascia comunque un attimo di respiro. E dopo averlo visto nel volume 0 del manga, anche nella storia principale fa la sua apparizione Yuta Okkotsu.

Su MangaPlus è stato aggiunto Jujutsu Kaisen 140, un capitolo che prosegue sulla scia del precedente. Dopo aver fatto la conoscenza di Naoya Zen'in, che ha già raggiunto Yuji e Choso, i due fuggitivi ora devono preoccuparsi anche di Yuta Okkotsu. Choso avvisa Yuji di fuggire mentre lui tenterà di prendere tempo, e contemporaneamente Naoya e Okkotsu si accordano sul da farsi.

Inizia così una doppia battaglia, dove Choso trattiene Naoya Zen'in mentre Yuji scappa dall'area, inseguito da Yuta Okkotsu. Lo stregone di rango speciale però dimostra di avere una rapidità e una forza incredibile, grazie alla sua energia immensa. Yuji per ora riesce a resistere ma si accorge della differenza di abilità col nuovo nemico.

Okkotsu riesce infatti a emanare un'energia incredibile senza far capire però in che modo attaccherà. Nel prossimo capitolo di Jujutsu Kaisen vedremo uno scontro frontale tra boia e vittima, in attesa di scoprire cosa succederà a Nobara Kugisaki.