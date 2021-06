Jujutsu Kaisen e un capitolo 150 da urlo: fan entusiasti per le scene di Akutami

Ormai Jujutsu Kaisen è sulla cresta dell'onda. Concluso l'anime di Studio MAPPA, i fan si sono riversati sulla lettura del manga, disponibile in simulpub su MangaPlus in inglese e spagnolo. E dopo gli eventi di Jujutsu Kaisen 149, i lettori attendevano con ansia nuovi sviluppi.

Il seguito è arrivato domenica 30 maggio con Jujutsu Kaisen 150, un capitolo aperto da cover su Weekly Shonen Jump e una doppia pagina a colori con le due gemelle Maki e Mai, insieme ma separate per sempre. Ed è proprio la gemella sopravvissuta protagonista assoluta del capitolo: Maki non si trattiene e, dopo aver tagliato la testa al padre, inizia a uccidere ogni altro membro del clan Zenin che le si para davanti. In pagine ricche d'azione che riescono a suscitare forti emozioni, Maki uccide tutti fino a trovarsi dinanzi a Naoya, ultimo nemico da battere.

Il capitolo 150 di Jujutsu Kaisen è diventato trend su Twitter, in particolare negli Stati Uniti, con la keyword "Maki". La Zenin è stata per l'appunto protagonista assoluta di una delle scene più belle e cruente del manga di Gege Akutami. In rete i fan l'hanno adorata e sono tanti i post con lei, e in basso potete osservarne alcuni.

C'è anche chi ha visto un paragone tra Maki e la Sposa di Kill Bill, mai così azzeccata come ora.