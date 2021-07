Jujutsu Kaisen: il capitolo 153 si concentrerà su un certo personaggio, la preview di Jump

A inizio giugno, Weekly Shonen Jump ha annunciato una pausa lunga per Gege Akutami, il mangaka di Jujutsu Kaisen. L'autore ha rivelato di necessitare di un mesetto circa di stop, confermando poi questo periodo: Jujutsu Kaisen tornerà nel prossimo numero della rivista, previsto per i primi giorni di agosto.

Con il sanguinario mini arco dedicato a Maki Zenin ormai concluso, è tempo per Jujutsu Kaisen di dedicarsi sugli altri personaggi, magari tornando a raccontare la situazione del protagonista Yuji Itadori ormai lontano da diverse settimane dal palcoscenico. E come rivelato dall'anteprima di Weekly Shonen Jump, Jujutsu Kaisen 153 vedrà proprio il ritorno del ragazzo.

La preview estratta dalla rivista disponibile nel tweet in basso recita quanto segue: "Itadori si sta dirigendo da Hakari per il Gioco dello Sterminio, ma...!!". Chi è Hakari? Il personaggio finora non è mai apparso in Jujutsu Kaisen, ma è stato nominato qualche volta in passato: è uno degli studenti del terzo anno dell'accademia di arti occulte di Tokyo ed è quindi uno dei giovani stregoni più bravi in circolazione.

Tuttavia sembra che Itadori incontrerà qualche ostacolo lungo il suo percorso. È già costretto a combattere contro un avversario nel Gioco dello Sterminio indetto da Kenjaku?