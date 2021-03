Jujutsu Kaisen: da che capitolo leggere il manga dopo la fine della stagione 1 dell'anime

Dopo un inizio roboante, l'anime di Jujutsu Kaisen ha continuato a convincere gli spettatori nella stagione autunnale del 2020 e quella invernale del 2021. Così come altri prodotti però anche questo è arrivato alla fine, con l'episodio numero 24 andato in onda su Crunchyroll venerdì 26 marzo 2021.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen potrebbe non arrivare tanto presto, dato che Studio MAPPA ha in programma anche un lungometraggio animato, basato sugli eventi narrati nel volume 0 dell'opera. Per chi non vuole aspettare per sapere cosa succederà a Yuji Itadori e gli altri giovani stregoni dell'istituto Jujutsu, c'è ovviamente la possibilità di proseguire la storia con il manga.

L'episodio 24 di Jujutsu Kaisen ha adattato il capitolo 63 del manga, appartenente al volume 8, che chiude l'arco narrativo dei Cursed Wombs. Di conseguenza per continuare Jujutsu Kaisen è necessario leggere dal capitolo 64 in poi, che porterà in una situazione inedita.

In Italia, il manga è in corso di pubblicazione con Planet Manga che da poche settimane ha messo in vendita il volume 7. Internazionalmente invece Jujutsu Kaisen è disponibile su MangaPlus con uscite in simulpub a quelle di Weekly Shonen Jump. Al momento, la storia di Gege Akutami è arrivata al capitolo 144.