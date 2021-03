Jujutsu Kaisen: il carisma di Satoru Gojo in questo geniale cosplay lowcost

Con soli 20 episodi attualmente all'attivo su Crunchyroll, la serie animata di Jujutsu Kaisen si è già affermata come una delle più popolari e influenti dell'ultimo periodo, arrivando a superare qualsiasi aspettativa. Dato questo immane successo, il geniale Lonelyman non poteva esimersi dall'interpretare uno dei protagonisti più amati.

Il consenso a cui sta andando incontro l'anime sta spingendo persino il manga di Jujutsu Kaisen, che ha da poco superato Demon Slayer con ben 36 milioni di copie in circolazione. La popolarità dell'opera di Gege Akutami deriva da uno splendido mix di situazioni comiche e tematiche sovrannaturali, ma anche dal fascino del cast di personaggi, primo tra tutti Satoru Gojo.

Proprio l'insegnante del Tokyo Metropolitan Curse Technical College è la nuova "vittima" di Lonelyman, aka "lowcostcosplayth". Il geniale cosplayer, noto per le sue interpretazioni a basso budget, non poteva infatti perdere l'occasione di vestire i panni di uno dei personaggi anime più amati di questo inizio anno.

Per apparire quanto più fedele possibile al più potente tra gli stregoni, il mago dei cosplay ha indossato una casacca total black. Ma a far sorridere i fan è stato il modo in cui Lonelyman ha replicato la benda e i capelli di Satoru Gojo; il cosplayer ha immerso del ghiaccio secco in delle ciotole scure e il risultato è quantomeno sorprendente. Il fumo generato dal ghiaccio secco ha ricreato i capelli bianchi del protagonista, mentre le ciotole, poste dinanzi agli occhi, hanno dato vita alla benda con cui copre la parte alta del volto.

Cosa ne pensate di quest'ultimo lavoro del più irriverente tra i cosplayer? Nel frattempo, ecco il motivo per cui Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen indossa una benda sugli occhi. L'autore Gege Akutami ha rivelato a chi si è ispirato per la creazione di Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen.