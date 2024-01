Jujutsu Kaisen, chi è l'avvocato Hiromi Higuruma?

Hiromi Higuruma è un ex-avvocato difensore, noto per la sua intelligenza e dedizione alla giustizia: con queste qualità, è diventato in poco tempo uno dei personaggi principali del manga di Jujutsu Kaisen. Il suo cambiamento radicale inizia quando il sistema giudiziario delude uno dei suoi clienti, scuotendo le sue convinzioni ideologiche. Ma chi è esattamente e quali sono i suoi obiettivi?

Nato a Tokyo, Hiromi ha iniziato la sua carriera come avvocato facendosi carico di casi impossibili, che nessun altro aveva il coraggio di sobbarcarsi, ma le ingiustizie del sistema hanno eroso la sua fiducia nella legge. Nel momento in cui uno dei suoi clienti è stato condannato ingiustamente, il punto di vista dell'uomo cambia completamente: Higuruma decide di fare l'impossibile per difendere i buoni, ma non più come avvocato.

Per questo, Hiromi viene trasformato in uno stregone da Kenjaku per partecipare al Culling Game: questo arco narrativo di Jujutsu Kaisen ha Hiromi come suo protagonista - o, per meglio dire, antagonista - indiscusso. Tuttavia, dopo aver recuperato i suoi reali ideali, l'ex-avvocato comprende che il suo vero obiettivo è quello di schierarsi dalla parte dei più deboli e difenderli a costo della vita. Alla fine, decide di allearsi con Yuji durante il Girone Mietitore di Jujutsu Kaisen.

Le abilità di Hiromi utilizzano una quantità di energia maledetta elevata e richiedono un acuto intelletto. La sua espansione del dominio, chiamata "Deadly Sentencing", gli permette di trasportare l'avversario in un tribunale e, se colpevole, condannarlo a morte. Questo potere così eccezionale l'ha portato ad essere paragonato a Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen. La sua unica debolezza, al momento, è la sua inesperienza come stregone.