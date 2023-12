Jujutsu Kaisen, chi è davvero il misterioso Noritoshi Kamo?

La complessa nascita di Choso e i suoi fratelli è rimasta nell'ignoto per molto tempo, ma la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha finalmente fatto luce sulla loro genesi, presentando un nuovo personaggio chiave: Noritoshi Kamo. Ma chi è realmente questo personaggio? Se non avete ancora completato l'anime di JJK, occhio ad alcuni spoiler minori.

Noritoshi Kamo visse durante l'era Meiji in Giappone, compresa tra il 1868 e il 1912. La sua fama deriva dalla nomea che porta sulle spalle come "lo stregone più malvagio", chiamato in questo modo a causa di alcuni esperimenti crudeli che ha condotto in passato. Tali esperimenti, direttamente collegati a Kenjaku in Jujutsu Kaisen e ai Dipinti Maledetti, sono stati così orribili che tutte le registrazioni delle sue attività sono state cancellate.

In realtà, Kamo era solo un semplice proprietario di un tempio e venne manipolato da Kenjaku e costretto a compiere una serie di esperimenti. Un tempo, quest'uomo accolse una donna in grado di dare alla luce esseri metà umani e metà spiriti maledetti. Sotto il controllo di Kenjaku, la donna venne costretta a dare origine ai Dipinti Maledetti, potenti artefatti utilizzati per reincarnare creature in ibridi umani-esseri maledetti.

Questa pratica portò alla creazione di individui come Choso, Eso e Kechizu. La tecnica di manipolazione del sangue del primo dei tre fratelli, tipica del clan Kamo, è la prova che Kenjaku abbia sfruttato la stirpe di Noritoshi Kamo per creare i Dipinti Maledetti. Choso è stato protagonista di un'illustrazione dell'autore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, facendo luce sulla sua tecnica del sangue.