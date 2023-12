Jujutsu Kaisen, chi potrebbe davvero sconfiggere Sukuna?

Jujutsu Kaisen è pieno di stregoni ed esseri soprannaturali pericolosi e potenti in combattimento. Senza ombra di dubbio, il più forte tra tutti è Ryomen Sukuna, l'antagonista principale della serie. Tuttavia, un personaggio in particolare potrebbe riuscire a tenergli testa in uno scontro uno contro uno.

Dopo la sconfitta di Satoru Gojo, Ryomen Sukuna è diventato l'essere più potente di Jujutsu Kaisen? Sicuramente il nome del villain è in cima alla lista dei più forti, ma tra le fila degli stregoni ce ne potrebbe essere uno in grado di tenergli testa: Yuta Okkotsu.

Yuta è uno stregone di grado speciale, secondo solo a Gojo in termini di potere. È un maestro del combattimento ravvicinato e ha una tecnica maledetta incredibilmente versatile che gli permette di copiare le tecniche di altri stregoni. Il vero asso nella manica di Yuta però risiede in Rika, lo spirito maledetto che accompagna il ragazzo ovunque vada. Per scoprire la tecnica di Yuta e Rika in Jujutsu Kaisen, vi consigliamo la lettura di questo articolo.

Naturalmente, lo scontro risulterebbe terribilmente complesso anche per uno stregone potente quanto Yuta. Oltre a una vasta gamma di tecniche, Sukuna possiede un quantitativo di esperienza in combattimento che il ragazzo non può avere.

Secondo voi? Con le attuali capacità di Yuta, il giovane stregone di grado speciale potrebbe avere successo contro un essere millenario come Sukuna?