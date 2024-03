Jujutsu Kaisen, chi è Miguel e che ruolo avrà nella storia del manga?

Oltre a protagonisti come Yuji, Yuta, Gojo e Fushiguro, e a memorabili antagonisti come Geto e Sukuna, in Jujutsu Kaisen esistono figure secondarie che intrigano il pubblico grazie all'alone di mistero che le circonda. Tra queste spicca Miguel, personaggio enigmatico e pericoloso presentato per la prima volta nel prequel della serie.

Miguel si è fatto notare inizialmente nel film prequel Jujutsu Kaisen 0 e successivamente è apparso brevemente nella serie principale, stupendo il pubblico nonostante il suo ruolo minore. Le informazioni su di lui sono scarse e il suo futuro rimane avvolto nel mistero, alimentando così la curiosità dei fan.

Miguel, un mago dall'apparente provenienza occidentale, ha affiancato Geto durante la guerra contro gli stregoni, ma dopo la sconfitta è stato costretto da Gojo a viaggiare insieme a Yuta per un addestramento itinerante. Questa trasformazione da nemico ad "alleato" sottolinea la complessità del personaggio e solleva interrogativi sulla sua lealtà nei confronti di Yuta e degli altri stregoni, nonché sui suoi ideali.

Le abilità di combattimento di Miguel sono degne di nota: la sua straordinaria resistenza lo ha reso un avversario formidabile, capace persino di tenere testa a Gojo. Il suo utilizzo della "Corda nera", uno strumento maledetto di grado speciale, gli ha conferito una posizione di prestigio tra gli stregoni, permettendogli di neutralizzare le tecniche maledette dei suoi avversari con sorprendente efficacia.

Dopo non essere apparso per numerosi numeri del manga, Miguel riappare nel capitolo 254 di Jujutsu Kaisen con l'obiettivo di affrontare Sukuna e unirsi alla causa degli stregoni giapponesi. Quali saranno le sue mosse? E quali segreti custodisce? La sua presunta simpatia per Yuta, derivata dal loro precedente legame durante l'addestramento, potrebbe influenzare le sue azioni future.

