Jujutsu Kaisen: chi tra i protagonisti ha la stoffa per sopravvivere?

In un mondo pervaso da demoni e stregoni che cercano di sfruttare al meglio la loro energia maledetta per contrastare tali creature, morte e distruzione sono all’ordine del giorno. Così Gege Akutami ha ormai abituato i lettori di Jujutsu Kaisen e in base a quanto detto da lui stesso in un'intervista nemmeno i personaggi principali sono al sicuro.

Questa asserzione assume un senso più concreto dopo i recenti avvenimenti del manga, in cui Satoru Gojo, presentato sin dai primi capitoli dell’opera come lo stregone più potente della sua generazione, sembra essere stato definitivamente sconfitto da Sukuna, il Re Demone ora in possesso del corpo di Megumi Fushiguro. Una battaglia straordinaria, sia a livello mentale che fisico, si è conclusa con la vittoria di Sukuna, e Gojo col corpo tagliato a metà.

Sebbene ci siano lettori che sperano ancora in un ritorno di Gojo, altri hanno immediatamente pensato alle parole pronunciate da Akutami nell’intervista al Jump Festa 2022. In quell’occasione l’autore aveva infatti detto di aver pensato a due sviluppi: la morte di uno dei personaggi principali, e la decisione di lasciare in vita uno tra loro. Nella situazione attuale, Gojo sarebbe la morte anticipata da Akutami, mentre Fushiguro, nonostante sia stato posseduto da Sukuna e stia combattendo dall’interno col demone per riprendere il proprio corpo, sarebbe la vittima lasciata in vita.

Tuttavia, esiste anche un’altra interpretazione relativa alla seconda decisione dell’autore, e riguarda Nobara. Sebbene la ragazza sia stata brutalmente annientata da Mahito, e abbia definitivamente perso il suo occhio sinistro, secondo alcuni lettori potrebbe tornare a sorpresa nella serie, per quanto questo sembri assurdo, soprattutto dopo le parole di Yuji nel capitolo 210, dove il protagonista manifesta preoccupazione nel vedere Hana prendere il posto di Nobara all’interno del gruppo.

In sostanza, le anticipazioni di Akutami sembrano essersi avverate, e l’unico in grado di sopravvivere realmente tra i protagonisti sembra essere Yuji Itadori, che ha subito un pesante depotenziamento dopo l’abbandono di Sukuna. In attesa di scoprire come evolverà la storia, ecco le ipotesi sui prossimi passi di Kenjaku, e a quanto potrebbe mancare alla fine di Jujutsu Kaisen.