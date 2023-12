Jujutsu Kaisen, chi è lo Stregone di Primo Livello più potente?

Il sistema di classificazione in Jujutsu Kaisen viene utilizzato per valutare gli stregoni in base alla loro forza, abilità e intelletto. Partendo dal Livello 4, gli stregoni possono raggiungere il Livello 1, quello che viene considerato lo standard per essere un leader. Tuttavia, esiste un Livello Speciale riservato agli stregoni più potenti. Attenzione di qui in avanti possibili spoiler.

Per quanto riguarda il Primo Livello, gli stregoni che ne fanno parte sono considerati i migliori della loro professione. Altamente addestrati, hanno la capacità di affrontare le maledizioni più pericolose grazie a tecniche speciali molto potenti. Nel corso della serie ci sono stati numerosi stregoni di Primo Livello molto forti, tuttavia uno in particolare si è rivelato essere una spanna sopra gli altri.

Masamichi Yaga, il preside della Tokyo Jujutsu High, è un maestro nella creazione di bambole maledette. Yaga è in grado di infondere nelle bambole che crea l'energia maledetta, riportandole in vita e controllandole come preferisce. Tuttavia, l'impresa più impressionante del preside Yaga è la creazione di Panda, lo studente del secondo anno della Tokyo Jujutsu High. È il primo e unico stregone a plasmare un burattino completamente indipendente, creato combinando tre anime autosufficienti con il proprio flusso di energia maledetta. Tuttavia, nell'anime questo personaggio non è stato mostrato in azione e per questo non può essere considerato il più forte.

Aoi Todo è uno stregone di Primo Livello che ha avuto un ruolo molto importante nella crescita di Yuji. Spingendolo oltre il limite ha permesso al protagonista di scatenare la sua vera potenza, facendogli raggiungere un nuovo livello di forza. Per quanto Aoi non sia il più forte tra gli stregoni di Primo Livello, la sua tecnica e la sua elevata quantità di energia malefica lo rendono un combattente incredibilmente potente. La tecnica maledetta di Todo, Boogie Woogie, gli permette di scambiare il suo posto con qualsiasi cosa possieda energia maledetta semplicemente battendo le mani. Questa tecnica non è sicuramente tra le più potenti della serie, tuttavia disorienta gli avversari facendogli abbassare la guardia.

Il titolo di stregone più forte di Primo Livello se l'aggiudica Kento Nanami. L'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen ha mostrato la potenza del personaggio permettendogli di brillare. Oltre ad avere la grazia, il decoro e la fermezza mentale a cui ogni stregone dovrebbe aspirare, è in grado di sfoggiare la sua Tecnica del Rapporto, la quale gli permette di dividere il suo bersaglio e creare con la forza un punto debole con un rapporto di potenza 7:3. Nella serie, Nanami combatte contro maledizioni di Livello Speciale, opponendosi più volte a Mahito. La maledizione è di rango più alto di lui, eppure Nanami riesce più volte a resistere al potente spirito sopravvivendo anche a un colpo diretto alla sua anima.

Attualmente l'anime sta correndo verso l'epilogo dell'arco narrativo di Shibuya. Se non siete in pari, vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen 2 è disponibile su Cruchyroll, anche in italiano.

E per voi? Kento Nanami è attualmente lo stregone più forte di Primo Livello?