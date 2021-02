Jujutsu Kaisen: chi è veramente lo stregone Yuta Okkotsu?

Mentre l'anime di Jujutsu Kaisen ha da poco raggiunto il climax dell'arco narrativo dedicato al Kyoto Goodwill, il manga creato da Gege Akutami sta per mostrare uno scontro molto interessante per il protagonista Yuji, che potrebbe coinvolgere un importante personaggio presente all'interno dell'universo costituito da stregoni e maledizioni.

Si tratta nello specifico dello stregone Yuta Okkotsu, e visti anche i continui riferimenti e allusioni fatti durante la prima stagione dell'anime, sembra essere il momento perfetto per analizzare più da vicino questo particolare personaggio. Per ora sappiamo che Okkotsu è in realtà uno degli stregoni più potenti, considerate le parole di Yuji nel capitolo 139, che definisce la sua aura molto simile a quella di Satoru Gojo, ma cosa nasconde il suo passato?

La risposta si lega direttamente alle origini della serie stessa, con una storia sviluppata in quattro capitolo e intitolata Tokyo Metropolitan Curse Technical School, o anche semplicemente Jujutsu Kaisen capitolo 0, dove il protagonista è lo stesso Yuta. Afflitto da un potente spirito maledetto che gli causa continui dolori e ferite, Yuta viene condannato per la pericolosità di tale potere, ma viene prontamente salvato da Gojo, e una volta entrato nell'Istituto viene immediatamente classificato come stregone di grado speciale, cosa più unica che rara.

Nel corso degli anni Yuta è riuscito a gestire l'immensa quantità di energia dovuta allo spirito, diventando uno dei migliori sul campo, a tal punto da essere considerato da Gojo potenzialmente capace di superarlo. Ricordiamo che Gege Akutami ha confermato che il manga finirà in meno di due anni, e vi lasciamo al segreto della nuova e micidiale abilità del protagonista.