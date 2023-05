Jujutsu Kaisen: chi è il villain della Stagione 2? Ecco Toji Fushiguro

Jujutsu Kaisen sta per tornare. Manca pochissimo al debutto della seconda stagione dell'adattamento animato prodotto da Studio MAPPA e l'hype degli spettatori è già alle stelle. Attraverso il materiale promozionale rilasciato nelle ultime settimane i fan hanno infatti già avuto modo di conoscere uno dei personaggi principali delle prossime puntate.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen debutterà a luglio, in contemporanea con i palinsesti anime dell'estate 2023. Le prime puntate della serie andranno ad adattare il Satoru Gojo Past Arc, un arco narrativo per l'appunto incentrato sul passato del sensei bendato conosciuto per essere come lo Stregone più forte.

Jujutsu Kaisen 2 racconterà il passato scolastico di Gojo, portando gli spettatori ad approfondire il suo legame con Suguru Geto e a fare la conoscenza di due protagonisti ancora inediti, Shoko Ieiri e Toji Fushiguro.

È nell'epico trailer di Jujutsu Kaisen 2 che facciamo la conoscenza in anteprima di Toji Fushiguro, ma chi è esattamente questo personaggio dal cognome che gli spettatori sicuramente avranno già associato con quello di Megumi?

Ancor prima degli eventi di Jujutsu Kaisen 0, Gojo era uno studente del Jujutsu Tech che faceva squadra con Geto e Ieiri. Incaricati della missione di proteggere Riko Amanai, vennero avvicinati da Toji. Sarà dunque lui l'antagonista di Jujutsu Kaisen 2.

Senza addentrarci in spoiler, Toji Fushiguro è il padre di Megumi, ex membro della famiglia Zenin noto come Sorcerer Killer. Grande nemico di Satoru Gojo, è un combattente formidabile che ha una padronanza eccelsa di diversi tipi di armi. Verrà doppiato nell'anime da Takehito Koyasu, già voce di Kuzan in ONE PIECE e Dio Brando in Le Bizzarre Avventure di JoJo.