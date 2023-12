Jujutsu Kaisen, chi è Yuki Tsukumo e perché è uno Stregone di Livello Speciale?

L'episodio 22 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha introdotto il personaggio di Yuki Tsukumo, precedentemente conosciuta come la mentore di Aoi Todo ma mai approfondita nell'anime. Secondo alcune indiscrezioni, la donna sarà al centro della prossima puntata, che farà luce sulle sue abilità. Ma chi è esattamente questa strega?

Non è la prima volta che incontriamo Yuki Tsukumo nell'anime: la strega è apparsa per la prima volta nell'anime durante l'episodio 20 della prima stagione, rivelando di essere l'insegnante di Aoi Todo. Nella stagione 2, è riapparsa durante l'arco narrativo del passato di Gojo, nel quinto episodio, interagendo con Suguru Geto.

L'episodio 22 di Jujutsu Kaisen 2 ha mostrato la formidabile forza di Yuki, capace di bloccare facilmente la potente tecnica maledetta di Uraume, salvando così Yuji e i suoi compagni da una morte imminente. Non a caso, Yuki è una Strega di Livello Speciale. Solo pochi stregoni possono ottenere questo titolo: attualmente, sono solo quattro gli individui che fanno parte di questa ristretta cerchia. Il motivo è legato al fatto che tali umani possiedono dei poteri fuori dal comune, al punto che la loro stessa esistenza sfida le regole del mondo.

La tecnica maledetta di Yuki, chiamata Furia delle Stelle, le conferisce la possibilità di aggiungere della "massa virtuale". In altre parole, la strega può aumentare di massa senza effetti collaterali, dunque può restare ugualmente veloce e agile e il suo corpo non risente del cambiamento nel suo peso. Inoltre, Yuki può applicarla a sé stessa o al suo shikigami, Garuda, per attacco o difesa.

Il personaggio dimostra anche un'intelligenza superiore e un'enorme maestria nel combattimento ravvicinato, nonché un uso magistrale della sua tecnica maledetta e dello shikigami. Yuki è in grado di eseguire sia il Dominio Semplice che l'Espansione del Dominio: tutte queste abilità la rendono una strega formidabile, inferiore solo a Satoru Gojo. Per i fan di Jujutsu Kaisen questo cosplay di Yuki Tsukumo è molto fedele all'originale!