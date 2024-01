Jujutsu Kaisen, chi è Yuta Okkotsu? Storia e poteri dello Stregone

Dopo il suo debutto in Jujutsu Kaisen: 0, Yuta Okkotsu è tornato nell'anime, diventandone uno dei personaggi chiave. Yuta è uno Stregone dalla storia complessa. Inizialmente estraneo alla società jujutsu, viene coinvolto in una serie di eventi nefasti dopo la morte dell'amica Rika. Ma chi è esattamente Yuta Okkotsu e come funziona la sua tecnica maledetta?

Durante gli eventi di Jujutsu Kaisen 0, Yuta Okkotsu è un ragazzo timido ma solare. Viene condannato a morte dagli alti vertici del mondo della stregoneria, ma il maestro Satoru Gojo interviene facendolo iscrivere alla Tokyo Metropolitan Jujutsu High. Qui, fa amicizia con Maki, Inumaki e Panda, studenti che iniziano a comprendere la bontà di Yuta.

Nel film, combatte contro Geto Suguru per liberare Rika dalla sua maledizione e riesce a vincere in modo impeccabile. Tuttavia, invece di restare nella Tokyo Metropolitan Jujutsu High, decide di intraprendere un viaggio assieme a Miguel, l'ormai ex-nemico della società jujutsu e vecchio comandante di Geto.

Nonostante il suo ritorno eroico nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, dopo gli eventi della Guerra di Shibuya, Yuta diventa un anti-eroe. Yuji Itadori viene condannato nuovamente a morte e Okkotsu si offre per "ucciderlo personalmente".

La sua maestria dell'utilizzo della spada e la capacità di copiare le tecniche maledette grazie al supporto di Rika in Jujutsu Kaisen, lo rendono un nemico estremamente potente. Con il suo ritorno, è stato anticipato che ci sarà uno scontro imminente tra Yuta e Yuji. La community spera che possano comprendere la loro somiglianza e identificare il vero nemico: ciò che è certo è che la terza stagione di Jujutsu Kaisen sarà cruciale per il destino di Yuta Okkotsu.