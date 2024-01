Jujutsu Kaisen, il cliffhanger della Stagione 2: Yuji Itadori morirà?

È arrivata anche la fine della seconda stagione di Jujutsu Kaisen: con la conclusione della Guerra di Shibuya, ciò che è rimasto del popolare quartiere di Tokyo è solo una terra desolata, abitata da milioni di maledizioni. Il Giappone si trova a dover affrontare una crisi sociale e finanziaria senza precedenti, e persino Yuji Itadori è in pericolo.

Nell'episodio 23 di Jujutsu Kaisen 2, l'ultimo episodio della seconda stagione, il protagonista del film prequel Jujutsu Kaisen 0, Yuta Okkatsu, fa finalmente il suo ritorno nel franchise. Con un aspetto molto differente da quello a cui eravamo abituati a vederlo, il ragazzo afferma senza alcuna pietà ai suoi superiori: "ucciderò Yuji Itadori personalmente".

Yuji, insieme a Gojo e Yaga, è considerato l'artefice della Guerra di Shibuya: i superiori del Mondo degli Stregoni hanno intenzione di giustiziare tutti coloro che hanno permesso questa guerra, a partire proprio dal protagonista di JJK. Satoru Gojo è già fuori dai giochi, visto che è stato intrappolato nel Regno della Prigione, mentre Masamichi Yaga è già stato condannato a morte.

A questo punto, è molto probabile che la sospensione della condanna a morte di Yuji, che agli albori di Jujutsu Kaisen è stata “messa in pausa” per permettergli di disfarsi delle Dita di Sukuna, potrebbe essere revocata e, di conseguenza, la sua esecuzione verrà eseguita tempestivamente. È qui che entra in gioco Yuka Okkatsu, che potrebbe essere scelto come il carnefice del protagonista.

Ed è così che Yuta diventerà un antagonista in Jujutsu Kaisen, ma come si evolverà la storia? Yuji riuscirà a sopravvivere oppure verrà ucciso dallo Stregone di Grado Speciale? Non ci resta che attendere l'uscita della prossima stagione per scoprirlo!