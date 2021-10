Jujutsu Kaisen: la collaborazione con Bathclin nelle nuove immagini promozionali

La prima stagione di Jujutsu Kaisen prodotta dallo studio MAPPA ha contribuito enormemente alla diffusione dell’opera di Gege Akutami diventata in breve tempo una delle serie più seguite nel panorama anime e manga. Questo successo continua a crescere anche grazie a diverse collaborazioni, l’ultima con l’azienda Bathclin.

Il periodo di attesa prima del ritorno dell’anime si sta rivelando piuttosto ricco di materiale promozionale e iniziative piuttosto importanti, come il film prequel Jujutsu Kaisen 0 in arrivo il 24 dicembre in Giappone. Yuji, Megumii, Nobara e Gojo sono infatti tornati nelle quattro immagini riportate nel post in calce alla notizia, dove viene ance annunciata ufficialmente la collaborazione tra il franchise e Bathclin, precisamente per la produzione di prodotti per il bagno firmati Kikiyu FINE HEAT.

Acquistando almeno un prodotto della speciale linea di Jujutsu Kaisen si avrà la possibilità di vincere una delle quattro illustrazioni, prodotte in edizione limitata. Naturalmente i protagonisti sono stati rappresentati in diverse ambientazioni e circostanze ma sempre con chiari riferimenti ai prodotti, tra Nobara che osserva il negozio di Fine Heat fino ai festoni e cartelloni pubblicitari dell’azienda. Fateci sapere cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa con un commento.

Ricordiamo che il manga di Jujutsu Kaisen è in pausa, e vi lasciamo al nuovo poster ufficiale di Jujutsu Kaisen 0.