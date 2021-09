Jujutsu Kaisen: come è stato animato lo scontro tra Gojo e Sakuna? MAPPA pubblica il video

La prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen ha fatto innamorare i fan anche grazie alle incredibili scene di combattimento, con animazioni sopra la media e una grande cura riposta dai ragazzi di MAPPA. Una delle battaglie più apprezzate, in particolare, è senza dubbio quella tra Gojo e Sakuna, e MAPPA ha deciso di pubblicare una breve clip per mostrarne il making off.

In calce potete dare un'occhiata al brevissimo video in questione, in cui vengono mostrati tutti i key frame della scena in cui Gojo schiva il colpo di Sakuna, prima di colpirlo con una potente gomitata. Lo spezzone in questione è stato elogiato da centinaia di migliaia di fan grazie alla spettacolare fluidità delle immagini, e come potete vedere in video, solo la schivata ha richiesto sedici disegni diversi.

Autore di questa meravigliosa scene è Keiichiro Watanabe, key animator classe 1989 famoso per aver lavorato su anime del calibro di Devilman Crybaby, One-Punch Man e Space Dandy, e ora alle dipendenze di MAPPA per lavorare su anime e film di Jujutsu Kaisen. Pensare a quanto lavoro ci sia dietro queste scene di combattimento è incredibile, con decine di disegni utilizzati per animare cinque o sei secondi di un episodio da venti minuti.

Jujutsu Kaisen è terminato lo scorso 27 marzo con l'episodio 24, ed è stato successivamente rinnovato per un adattamento cinematografico. Jujutsu Kaisen 0, questo il nome del film, debutterà il 24 dicembre 2021 in Giappone.