Jujutsu Kaisen: come apparirebbe Gojo con lo stile di ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti?

Weekly Shonen Jump ha riposto moltissime aspettative nei riguardi di Jujutsu Kaisen, opera che si è fatta carico del successo di Demon Slayer al punto tale da sfidare direttamente il gioiellino di Koyoharu Gotouge. Ad ogni modo, merito di questa popolarità è sicuramente dovuta a Satoru Gojo, idolo dei fan.

Lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen è stato il protagonista di questa prima stagione nei riguardi dei momenti più epici e divertenti della serie animata riuscendo così a conquistare l’amore e l’apprezzamento di migliaia di appassionati del manga di Gege Akutami. Gojo è così diventando un beniamino del pubblico a riprova delle numerose illustrazioni e manifestazioni di creatività che i fan gli dedicano saltuariamente.

L’ultima delle quali, a tal proposito, è a cura di un certo A2T Will Draw, artista noto per via delle sue rappresentazioni grafiche che reinterpretano i personaggi di Weekly Shonen Jump all’interno di altri celebri titoli. Nella sua ultima illustrazione in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, Gojo è diventato uno dei protagonisti di opere come L’Attacco dei Giganti, ONE PIECE, Dragon Ball e persino Demon Slayer. I fan hanno notevolmente apprezzato il lavoro dell’artista come dimostrano le migliaia di manifestazioni positive allegate al post su Twitter.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.