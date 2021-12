Jujutsu Kaisen: come apparirebbe Itadori con lo stile di Dragon Ball e ONE PIECE?

Jujutsu Kaisen è una delle realtà più note dell’attuale panorama editoriale della rivista Weekly Shonen Jump, il magazine di punta di casa Shueisha sul quale sono state serializzate opere come Dragon Ball e Naruto nonché titoli attualmente in corso come ONE PIECE o My Hero Academia.

Complice anche la spinta data dall’adattamento televisivo, le vendite del manga di Jujutsu Kaisen hanno ricevuto un’impennata non indifferente e il gioiellino di Gege Akutami è diventato uno dei capisaldi di Jump nonostante le intenzioni del sensei di non dilatare troppo e ad oltranza la narrazione. Secondo diversi fan, inoltre, Jujutsu Kaisen è l’erede spirituale di Naruto e Hunter x Hunter in termini di stile e trama, nonostante tutte le dovute differenze del caso.

A tal proposito, recentemente l’artista noto come A2T will draw ha realizzato una splendida illustrazione, la stessa che potete recuperare in calce alla notizia, in cui ha reinterpretato il protagonista del manga, Itadori Yuuji, con lo stile di alcuni dei manga storici e di punta del magazine come ONE PIECE, Naruto, Dragon Ball e tanti altri, senza contare l’omaggio a L’Attacco dei Giganti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa geniale fan-art, vi piace l’idea di A2T will draw? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.