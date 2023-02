Jujutsu Kaisen, come sarà il combattimento finale? Un ipotetico scontro epico

È da tempo che Gege Akutami lo ripete. Il mangaka, che ormai pubblica su Weekly Shonen Jump dal 2018, ha ammesso che Jujutsu Kaisen si concluderà nel giro di non molti volumi, forse già nel 2023, a seconda di come saranno le sue condizioni di salute e di come riuscirà a far proseguire la storia. Storia che però ha regalato molte sorprese.

Il solo capitolo 212 di Jujutsu Kaisen con il suo finale ha mostrato la mossa di Ryomen Sukuna, completamente a sorpresa. Il demoniaco essere maledetto che dimorava nel corpo di Yuji Itadori ha colpito tutti i lettori con una scelta che nessuno si sarebbe mai aspettato, specialmente in questo momento. E adesso le cose cambiano, ed è lecito pensare anche a ciò che avverrà molto dopo, col finale di Jujutsu Kaisen che sembra avvicinarsi ancora di più. Naturalmente, per concludere degnamente il manga, ci vorrà una grande battaglia.

Chi parteciperà alla battaglia finale di Jujutsu Kaisen? Considerata la situazione e un avvicinamento sempre più pressante al terribile finale che Akutami ha in programma, è fattibile pensare a due tipologie di battaglia completamente diverse. La prima visione possibile è quella di una mega battaglia finale, da una parte i protagonisti e dall'altra gli antagonisti. Si avrebbe da una parte Kenjaku e Sukuna insieme ai loro alleati, e poi dall'altra i personaggi ben noti come Yuji Itadori, Satoru Gojo, Yuta Okkotsu, Maki Zenin, Hakari e tutti gli altri che riusciranno a rimanere in vita fino allo scontro finale. Una mega battaglia che però si risolverà molto probabilmente con tantissimi morti e tante lacrime versate.

La seconda possibilità è che invece Gege Akutami decida di far fuori ulteriormente tanti membri del cast principale, ormai già scarno rispetto agli inizi, e di realizzare un combattimento finale soltanto dopo essersi liberato di Kenjaku. Di conseguenza sarebbe probabile un combattimento che vede Yuji, Yuta e Gojo affrontare Sukuna. E voi quale speranza avete per il finale della serie?