Jujutsu Kaisen: come funziona la raccapricciante tecnica di Mahito?

Sin dagli albori della serie è stato evidente che Jujutsu Kaisen fosse un'anime violento e oscuro. Tuttavia, il nuovo episodio ha finalmente messo in evidenza tutto il potenziale di cui l'opera è capace; scopriamo la terrificante abilità di Mahito.

Mentre Mahito e Nanami si sfidano, la Maledizione rivela che la sua abilità trasfigurativa deriva dalla trasformazione della forma dell'anima di una persona. La Trasfigurazione Inattiva, dunque, permette di alterare forma e dimensione di un corpo, uccidendo in un istante l'avversario o lasciandolo soffrire atrocemente. Considerano il rapporto di Jujutsu Kaisen con l'azione e l'orrore, gli spettatori dovranno prepararsi a uno spettacolo raccapricciante.



Quando Mahito cerca di usare la sua tecnica su Nanami, lo stregone si protegge con l'Energua Maledetta. Tuttavia, la Trasfigurazione Inattiva è imprevedibile e può persino mutare parti del corpo dello stesso Mahito. La maledizione, ad esempio, può trasformare i suoi arti inferiori in gambe da cavallo, così da diventare estremamente veloce.

Inoltre, Mahito può anche sfruttare umani trasfigurati come fossero delle armi, trasformando i corpi in forme del tutto innaturali. Che ne pensate dell'abilità di questo temibile antagonista? Nel frattempo, è stato svelato che non ci saranno pause per Jujutsu Kaisen; niente formula split cour. Ammiriamo Gojo in questo geniale cosplay di Jujutsu Kaisen.