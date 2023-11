Jujutsu Kaisen: come funziona il potentissimo dominio di Sukuna?

Ryomen Sukuna è conosciuto come "il Re delle Maledizioni" non a caso, dato il suo potere incommensurabile. Pochi giorni fa ha debuttato nuovamente nell'episodio 41 di Jujutsu Kaisen 2, con un'entrata in scena pazzesca. Qui, abbiamo visto la sua potente Espansione del Dominio in azione, ma come funziona?

Prima di tutto, l'espansione di dominio di Ryomen Sukuna si chiama Reliquiario Demoniaco, ispirato ad una sorta di santuario spettrale che questo spirito maledetto lascia apparire una volta che attiva il proprio potere.

Una volta attivo, il Reliquiario presenta una peculiarità rispetto al resto dei Domini, non crea uno spazio particolare per la sua esecuzione, poiché si attiva nella stessa realtà e agisce su tutti coloro che si trovano nel suo raggio d'azione. Per cui, qualsiasi essere nelle vicinanze verrà colpito istantaneamente. Coloro che si trovano in quest'area possono trovare una via di fuga solo se è lo stesso Sukuna a deciderlo, attivando con loro un patto.

Questo potere è quasi del tutto imbattibile e nessuno, attualmente, ha trovato un modo per sopravvivere a questo attacco. Apparentemente, l'unico modo per sfuggire a quest'attacco è ferire Sukuna affinché non riesca ad attivare il suo Dominio. E' comprensibile che Satoru Gojo, come ha affermato nella prima stagione dell'anime, possa essere l'unico a sconfiggerlo.

Secondo alcuni fan, il recente combattimento di Sukuna in Jujutsu Kaisen 2, potrebbe essere il migliore episodio dell'anime di questa stagione, data l'alta qualità della regia e delle animazioni dello scontro. Che siate d'accordo o meno (qualcuno dice che lo scontro è difficile da seguire per la sua freneticità) il Re delle Maledizioni è senza dubbio un antagonista potente e affascinante!