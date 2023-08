Jujutsu Kaisen: come funziona il potere di Satoru Gojo? L'infinito maledetto

Anche nel mondo di Jujutsu Kaisen ci sono i clan. Sono pochi e ben nascosti, mentre cercano di mischiarsi a un Giappone sempre più futuristico e tecnologico. Anche in questi clan ci sono tecniche e abilità innate che vengono tramandate, e uno di questi clan è il clan Gojo, una delle tre grandi famiglie della stregoneria.

Famiglia che possiede sia l'abilità innata dei Sei Occhi che la tecnica dell'infinito, sono pochissimi gli stregoni nati in questo clan che possono vantare entrambe le tecniche contemporaneamente. E uno di questi è l'attuale stregone più forte di Jujutsu Kaisen: Satoru Gojo. Fin da subito, l'uomo dai capelli bianchi e gli occhi coperti ha fatto intendere il suo potenziale, che poi si è mostrato in particolar modo di recente, nel manga. Ma come funziona la tecnica dell'infinito di Satoru Gojo?

Questo è uno dei suoi marchi di fabbrica. L'infinito è una tecnica che distorce lo spaziotempo intorno a Gojo, permettendogli di manipolarlo a proprio piacimento. Sfruttando i limiti matematici, l'Infinito può alterare lo spazio circostante con l'energia negativa, permettendo a Gojo di muoversi più velocemente se non anche teletrasportarsi a brevi distanze, di creare dei centri gravitazionali che rendono i propri attacchi più potenti e devastanti. Contemporaneamente, però, Gojo sa utilizzare anche l'energia malefica positiva, che inverte il potere della tecnica dell'Infinito.

In questo modo, sa utilizzare due tecniche principali: la tecnica "Blu", con la quale crea una sfera di energia malefica che attrae tutto, e la tecnica "Rossa", che al contrario è un attacco che respinge tutto ciò che tocca grazie alla divergenza dell'infinito. Tuttavia, Satoru Gojo è talmente potente che ha fatto uso di entrambi i principi contemporaneamente, producendo il "Bagliore Viola", una tecnica segreta a quasi tutti se non a pochissime persone nel clan Gojo. Unendo entrambi gli infiniti, sia quello positivo che negativo, e comprimendoli insieme grazie alla propria tecnica maledetta, Gojo può creare una sfera di energia maledetta viola che annichilisce tutto ciò che incontra senza pietà.

Una tecnica davvero speciale e che ha riutilizzato ultimamente in Jujutsu Kaisen per affrontare uno dei personaggi più forti del mnanga.