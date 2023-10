Jujutsu Kaisen, come funziona il Regno della Prigione? Ecco la spiegazione

Satoru Gojo è lo stregone più potente dell'era moderna, ma le ultime settimane hanno mostrato ai fan di manga e anime che il personaggio più forte di Jujutsu Kaisen non è esattamente invincibile. Pseudo-Geto dimostra quanto sia davvero vulnerabile Gojo quando lo sigilla usando lo strano Regno della Prigione. Ma che cos'è questo "potere"?

Il regno della prigione in Jujutsu Kaisen, chiamato anche Prison Realm, è un oggetto maledetto e una barriera vivente che si dice sia stato creato dai resti del famoso monaco buddista Genshin. Di solito appare come un piccolo cubo con numerosi occhi che coprono tutti i lati ed è completamente avvolto da talismani quando non viene utilizzato.

Una volta attivato con l'incantesimo, il Regno della Prigione si separa in quattro cubi legati da una sottile massa carnosa che contiene un occhio gigante al centro. Deve essere attivato entro quattro metri dal suo bersaglio per poterlo afferrare e, quando lo fa, si aggancia e si fonde con la vittima come se fosse parte del suo stesso corpo.

A questo punto, la vittima non può muoversi o usare la sua energia maledetta: è troppo tardi per scappare. Alcuni hanno ipotizzato che il prigioniero potrebbe essere in grado di sentire ciò che accade nel mondo esterno intorno a lui nel momento in cui il Regno della Prigione si chiude, ma al momento sono solo supposizioni.

Il tempo scorre in modo diverso nel Regno della Prigione rispetto al mondo esterno. In effetti, non esiste alcun concetto di tempo nello spazio al suo interno. Stando così le cose, la persona intrappolata non invecchierà mai, né morirà di sete o di fame, poiché il suo corpo non progredisce in alcun modo nel tempo. Può contenere solo una persona alla volta e non può essere utilizzato di nuovo finché la persona all'interno non si suicida o non viene liberata.