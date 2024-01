Jujutsu Kaisen, come funziona la Tecnica della Manipolazione del Sangue?

Gli stregoni di Jujutsu Kaisen sono a loro modo unici, ognuno con la propria tecnica maledetta. Nel caso di Choso, il Dipinto Maledetto, quest'entità così unica ha ereditato i suoi poteri dal "padre" Noritoshi Kamo e dall'intero Clan Kamo. Ma come funziona esattamente la loro manipolazione del sangue?

Attualmente, gli unici che hanno utilizzato questa tecnica nel corso di Jujutsu Kaisen sono Noritoshi Kamo e Choso, i due possessori ufficiali di questa tecnica. Tuttavia, entrambi presentano delle differenze e abilità uniche che dimostrano la potenza e la versatilità della Manipolazione del Sangue.



A differenza della tecnica di Yaga in Jujutsu Kaisen, che (Yaga) utilizza solo a scopo educativo, la Manipolazione del Sangue di Kamo e Choso, consente agli utilizzatori di controllare e modellare il proprio sangue: possono trasformarlo in armi, ed agire sul battito cardiaco e la temperatura corporea per migliorare le proprie capacità fisiche.

Noritoshi, può manipolare le frecce imbevute di sangue anche dopo averle scoccate, sfidando le leggi della fisica. D'altra parte, Choso combina energia maledetta e precisione strategica nella sua Tecnica, consumando di proposito del sangue.

Oltre al combattimento, la tecnica di Choso gli ha permesso di percepire il legame familiare con Yuji Itadori attraverso l'aura del suo sangue, durante una intensa battaglia Yuji vs Choso in Jujutsu Kaisen, scoprendo dei dettagli sconvolgenti.