Jujutsu Kaisen: come fa Gojo a vedere con la benda?

Jujutsu Kaisen è oggi una delle opere di stampo nipponico più discusse in circolazione, merito soprattutto dell'ottimo lavoro intrapreso da Studio MAPPA. Ad ogni modo, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi come riesca Gojo a vedere nonostante la benda sugli occhi praticamente ad ogni ora del giorno.

Jujustu Kaisen ha sfidato Demon Slayer e, in brevissimo tempo, il manga ha riscosso qualcosa come 36 milioni di copie vendute, crescita che non accenna tuttavia a rallentare. Anche la controparte televisiva ha ottenuto un successo non da poco, forte di un mercato streaming in crescita soprattutto in Cina. Ad ogni modo, parte di questa popolarità ha un volto e un nome: Satoru Gojo, l'idolo dell'opera. Gege Akutami, l'autore del manga, ha svelato come il personaggio riesce a vedere nonostante la benda sugli occhi:

"Riassumendo: "i sei occhi (Rikugan) permettono di vedere l'energia maledetta con un dettaglio ed una precisione estrema". Anche se i suoi occhi sono bendati, lui può vedere l'energia maledetta come se usasse una termografia ad alta risoluzione. Può persino notare i residui o il flusso di energia maledetta all'interno degli edifici che non hanno energia maledetta. D'altro canto, se non avesse la benda si sentirebbe leggermente più stanco, anche tenendo in considerazione l'uso della tecnica d'inversione. Se delle persone comuni indossassero gli occhiali di Gojo non vedrebbero altro che nero, un nero come la pece."

E voi, invece, cosa ne pensate di Gojo e del suo potere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.