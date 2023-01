Jujutsu Kaisen: come è nato Gojo? La rivelazione di Gege Akutami

Nella serie Jujutsu Kaisen, uno degli shonen più seguiti degli ultimi anni, Gege Akutami ha inserito molti personaggi, soprattutto nel corso del Culling Game. Nonostante la continua crescita del roster di personaggi, a rimanere in cima alle classifiche di popolarità è Satoru Gojo, maestro di Yuji e potentissimo Stregone della Jujutsu High.

Se nella prima stagione dell’anime, e nel film prequel, Jujutsu Kaisen 0, Gojo ricopre un ruolo centrale che manterrà anche col ritorno della serie targata studio MAPPA, nel manga Yuji e compagni stanno ancora cercando un modo di liberarlo dal regno della prigione. La sua assenza nel corso di molti capitoli non sembra però aver minimamente intaccato la fama raggiunta da Gojo, ma cosa ha portato alla creazione di un personaggio del genere?

Akutami, nel corso di una recente intervista organizzata da una rivista francese, ha rivelato di aver concepito Gojo come l’apice della forza all’interno della serie. “Quando immagino i personaggi, devono rientrare nei canoni degli shonen così da catturare l’attenzione dei lettori. Ci sono personaggi che nascono da un aspetto visivo, come Panda o Inumaki. Altri vengono invece dalle idee, per esempio, Gojo, che rappresenta il picco della forza. Penso sia importante scegliere uno di questi lati e poi completare il personaggio”, così ha dichiarato l’autore.

Per concludere, ricordiamo che Akutami è stato influenzato da Evangelion, e vi lasciamo ad un’altra dichiarazione dell’autore sul destino dei personaggi senza redenzione, a differenza di quanto avvenuto in Naruto di Masashi Kishimoto.