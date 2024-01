Jujutsu Kaisen, come può quello Stregone essere l'erede di Satoru Gojo?

La grande battaglia dello Shinjuku Showdown Arc sta conducendo Jujutsu Kaisen verso il suo epilogo, che l'autore ha programmato entro la fine di questo nuovo anno. Ma proprio in questa saga conclusiva c'è stato uno Stregone che si è rivelato tanto abile quanto Satoru Gojo, tanto da meritarsi il titolo di suo erede. Occhio però agli spoiler.

È in Jujutsu Kaisen 246 che assistiamo alla nascita di un prodigio della Stregoneria. Immediatamente dopo la sconfitta di Gojo e quella successiva di Kashimo, viene rivelato il piano dei protagonisti. I successivi a scendere sono stati Yuji e Higuruma, il quale con l'apertura del suo Dominio ha sentenziato la pena di morte per Sukuna. Tuttavia, questo piano si è rivelato fallimentare, in quanto non è riuscito a privare il Re delle Maledizioni della sua tecnica, ma solamente di quella dello strumento maledetto in suo possesso. A ogni modo, l'avvocato, divenuto Stregone solamente da appena due mesi, è entrato in possesso della Spada del Boia, arma che consente di uccidere qualsiasi essere umano e Maledizone con appena un singolo colpo.

Jujutsu Kaisen 246 evidenzia la crescita di Higuruma, un prodigio della Stregoneria che in un tempo brevissimo è riuscito non solo a padroneggiare l'Espansione di Dominio, ma anche a controllare un oggetto potenzialmente micidiale anche per Sukuna. Higuruma è uno Stegone di un altro livello e a confermarlo è lo stesso antagonista, che vede in lui un talento pari a quello di Saturu Gojo.

Con più tempo a disposizione e sotto la guida di un maestro come Gojo, Higuruma potrebbe diventare il numero uno del Jujutsu Tech, erede di Satoru anche più di Megumi Fushiguro e Yuta Okkotsu. Il destino dell'avvocato è però sostanzialmente identico a quello di colui il quale ha avuto in dono i Sei Occhi. In Jujutsu Kaisen 247 Sukuna miete una vittima ulteriore, ma potrebbe essere proprio la tecnica di Higuruma a permettere a Yuji di sconfiggere il nemico.