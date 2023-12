Jujutsu Kaisen: come ha fatto Sukuna a vincere quell'importante scontro? La spiegazione

Da diversi capitoli di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ha stravolto la vita dei protagonisti. La farsa del Culling Game ha provocato sconforti, sorprese e perdite che hanno influito sul loro percorso, e Sukuna ha approfittato di questo clima per organizzare uno scontro molto importante. Da qui in avanti attenzione agli spoiler.

Nel capitolo 236 il re dei demoni è infatti riuscito a uccidere Satoru Gojo, il più potente stregone della serie, ma non ci sarebbe riuscito se in precedenza non avesse preso il controllo del corpo del giovane Fushiguro. Il risultato della battaglia non era minimamente scontato, ma è chiaro che senza aver sfruttato le tecniche di Megumi, e in particolare Mahoraga, Sukuna sarebbe stato sconfitto da Gojo.

Conoscendo a fondo le potenzialità della tecnica delle dieci ombre, peculiarità del clan Zenin, una delle tre famiglie più potenti dell’universo di Jujutsu Kaisen, Sukuna sapeva anche fin dove spingersi nello sfruttare tale tecnica, e la sua unica possibilità di vittoria contro Gojo era evocare il generale Mahoraga.

Questo singolare tipo di Shikigami è in grado di adattarsi a qualche tecnica avversaria, persino l’impressionante infinito di Gojo, arrivando addirittura a negarne gli effetti su di lui. Fare affidamento su Mahoraga si è rivelata la scelta vincente di Sukuna, in quanto, appena apparso sul campo di battaglia lo shikigami ha negato l’abilità di Gojo, andando a colpire non lui ma la dimensione in cui si trovavano.

Ciò gli ha permesso di ignorare ogni tipo di difesa di Gojo, e ha consentito a Sukuna di apprendere come sconfiggere, definitivamente, lo stregone più potente della serie. Il Re Demone assorbe questa tecnica da Mahoraga e cerca di riproporla con le proprie, straordinarie, capacità.

Nonostante Gojo usasse l’infinito e anche la tecnica Falling Blossom Emotion, la sconfitta di Mahoraga alla fine del capitolo 235, e la consapevolezza che Sukuna non avesse più energia ha fatto sì che lo stregone abbassasse la guardia. In quel preciso istante Sukuna ha scatenato il suo attacco finale, riuscendo a uccidere Satoru Gojo.

Sebbene, quindi, Sukuna sia uscito da vincitore, la vittoria su Gojo non sarebbe mai stata possibile se non avesse preso controllo del corpo di Megumi e sfruttato al meglio la forza di Mahoraga. Per concludere, ricordiamo che il capitolo 244 di Jujutsu Kaisen arriverà il 3 dicembre 2023 su MangaPlus, e vi lasciamo ad una spiegazione dettagliata sulle Maledizioni della serie.