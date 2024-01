Jujutsu Kaisen, come può Yuji sconfiggere quel temibile avversario?

Da quando è entrato nel Culling Game Yuji Itadori ha vissuto un dramma dopo l’altro. Gli eventi più recenti di Jujutsu Kaisen l’hanno privato di un grande amico,, e per far fronte a questa situazione così delicata, dovrà vedersela presto con uno degli antagonisti più feroci e brutali dell’opera. Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler.

Stiamo parlando di Sukuna, il Re Demone, che fino a poco tempo fa era effettivamente legato al protagonista, e che di sua spontanea volontà ha deciso di abbandonare per prendere controllo di Megumi Fushiguro. Il risultato è stato un Sukuna ancora più potente, in grado di sfruttare al massimo la tecnica di evocazione degli Shikigami. Grazie alla sua nuova forma, Sukuna è riuscito a uccidere persino Satoru Gojo, dimostrandosi lo stregone più potente del mondo ideato da Gege Akutami.

Il livello di abilità raggiunto da Ryomen Sukuna appare attualmente impareggiabile da nessun’altro stregone conosciuto, ma attualmente non sembra in grado di usare l’espansione del suo dominio, grazie ai seri danni causati dallo scontro con Gojo. Questo depotenziamento potrebbe rivelarsi la chiave per permettere a Yuji di vincere, insieme ad altri due dettagli molto importanti.

Il primo riguarda una sorta di rallentamento della tecnica maledetta inversa, e il secondo invece è la perdita del suo strumento maledetto grazie all’intervento di Higuruma e del suo Deadly Sentencing. Sebbene, però, Sukuna sia stato indebolito ha ancora molte risorse su cui fare affidamento, ma queste potrebbero rivelarsi inefficaci per contrastare l’executioner sword che potrebbe essere brandita dallo stesso Yuji, e con la quale il protagonista spera di liberare Megumi.

Collegando la spada con Sukuna, infatti, Yuji potrebbe ucciderlo. Nonostante il continuo miglioramento mostrato dal protagonista, però, va sottolineato che Sukuna resta un avversario formidabile, un abile stratega e un combattente brutale. Ciò rende l’esito una vera incognita soprattutto dopo l’intervento di Higuruma.

