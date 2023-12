Jujutsu Kaisen, come farà Yuji a vincere la sua battaglia più importante?

Il manga di Jujutsu Kaisen ha appena introdotto il protagonista Yuji Itadori ad un combattimento estremamente importante. I fan si chiedono se riuscirà a sconfiggere QUEL nemico e in che modo potrebbe abbatterlo. Noi abbiamo fatto delle ipotesi a riguardo. Occhio agli spoiler sugli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen!

Negli scorsi capitoli di Jujutsu Kaisen Gojo è morto per mano di Sukuna. Successivamente, il Re delle Maledizioni ha lottato contro Kashimo ma anche quest'ultimo non è riuscito a sconfiggerlo. Apparentemente, sembra che non ci siano possibilità di vittoria per Yuji Itadori, nuovo sfidante di Ryomen Sukuna, soprattutto se nemmeno il più forte degli stregoni è stato in grado di abbatterlo.

In realtà, la morte di Gojo non indica necessariamente una superiorità di Sukuna. Quando i due hanno lottato, le circostanze erano evidentemente tutte a favore del Re delle Maledizioni. Non è dunque detto che Yuji venga facilmente sconfitto da Sukuna come è avvenuto per i suoi alleati.



La forza di Sukuna potrebbe inoltre diminuire a causa dei numerosi scontri durante la battaglia, dando a Yuji maggiori possibilità di prevalere. Inoltre, Gojo aveva anticipato che il giovane stregone potrebbe riuscire ad avere accesso alle potenti Tecniche Maledette di Sukuna in Jujutsu Kaisen. Gojo non è entrato nel dettaglio, ma secondo questa speculazione il ragazzo riuscirebbe a resistere agli attacchi dello spirito maledetto, dando così al nostro protagonista un vantaggio importante.

Se Yuji riuscisse a sbloccare appieno il suo potenziale e ad utilizzare le sue abilità in modo strategico, insomma, potrebbe emergere vittorioso, nonostante la potenza di Sukuna. Non ci resta che attendere l'uscita dei prossimi capitoli per scoprire come si evolverà il combattimento!