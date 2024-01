Jujutsu Kaisen, come fa Yuta a combattere ancora al fianco di Rika?

La fine della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha visto il ritorno tanto atteso di Yuta Okkotsu, precedentemente protagonista di Jujutsu Kaisen 0, un film prequel che esplorava la storia di Satoru Gojo, ambientata diversi mesi prima degli eventi della serie principale di JJK.

Uno degli eventi cardine di Jujutsu Kaisen 0 è la morte dell'amica d'infanzia di Yuta Okkotsu, Rika Orimoto. I due, da bambini, si erano promessi che si sarebbero sposati, ma la morte della ragazza a causa di un incidente stradale ha lasciato Yuta completamente sbigottito.

Accidentalmente, Yuta ha esorcizzato l'anima della sua amica: il finale di Jujutsu Kaisen 0, però, suggerisce che Rika sia passata a miglior vita proprio a causa delle azioni del protagonista. In realtà, la vera anima della ragazza è effettivamente salita in cielo, ma l'esorcizzazione effettuata dal ragazzo ha trasformato la sua anima maledetta, rendendola uno shikigami.

Gli shikigami in Jujutsu Kaisen sono degli spiriti vendicativi di livello speciale. Nel caso di Rika, il suo shikigsmi segue a ruota il giovane stregone come una sorte di angelo custode, che però possiede un aspetto mostruoso, a tratti spaventoso. Questa entità unica consente a Yuta di immagazzinare riserve di energia maledetta, tecniche e armi, così da poterle utilizzare in battaglia nel momento in cui ha bisogno di più forza con sé.

Grazie a Rika, Yuta è tornato ad essere uno Stregone di Grado Speciale in Jujutsu Kaisen in soli pochi mesi dagli eventi di Jujutsu Kaisen 0.