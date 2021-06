Jujutsu Kaisen: il commento di Akutami su WSJ per le tavole incompiute del capitolo 150

Jujutsu Kaisen è attualmente una delle serie più seguite, come mostrato dai recenti aggiornamenti riguardo le copie in circolazione diffusi da Weekly Shonen Jump, e nonostante la community sia rimasta piacevolmente colpita dagli eventi del capitolo 150, Gege Akutami ha voluto comunque reagire alle critiche ricevute per le due tavole incompiute.

Come viene spesso ricordato da importanti figure interne al settore, il ritmo di lavoro a cui è sottoposto un mangaka, i suoi assistenti e lo studio in generale, si rivela essere straziante in alcune circostanze. Con scadenze inderogabili, e continue, molti autori si ritrovano a dover chiedere un periodo di pausa prolungato, anche per riprendersi dal punto di vista fisico. Questo è quanto successo a Gege Akutami durante la produzione del capitolo 150, pubblicato con due tavole abbozzate e non ridefinite.

Per questo sulle pagine del numero 26 di quest'anno di Weekly Shonen Jump, Akutami ha voluto esprimere la propria opinione a riguardo, con un breve messaggio. "Non invierò nuovamente delle bozze per la versione finale, quindi, persone importanti del paese, non dite che studiare non è importante." con queste parole il mangaka ha voluto rassicurare i lettori, sottolineando inoltre che il suo personale studio della storia, emerso dal messaggio pubblicato sul numero 25, non debba essere percepito come una distrazione dal lavoro su Jujutsu Kaisen.

Ricordiamo che Sakuna e Tomie si sono unite in un sensuale cosplay, e vi lasciamo scoprire il significato del titolo della serie Jujutsu Kaisen.