Jujutsu Kaisen conquista gli USA: due volumi del manga nella NYT

I manga non sono più un fenomeno giapponese. Anche se sono decenni che vengono proposti anime negli altri paesi, il vero boom dei manga è partito soltanto di recente, in periodo pandemico. Anche negli USA sono sempre più presenti, col mercato dei manga in crescita da anni. E dopo titoli come ONE PIECE e My Hero Academia, ora tocca a Jujutsu Kaisen.

Ci sono ben due volumi di Jujutsu Kaisen nella lista del New York Times dedicata ai libri illustrati e ai manga più venduti all'inizio di settembre. Il mese è partito forte per il manga di stregoni, dato che negli USA ha venduto tanto, in particolar modo con il volume 20 della serie. Questo si è piazzato in terza posizione, mentre più in basso, in quindicesima posizione, è arrivato il volume Jujutsu Kaisen 0, che narra gli eventi del film uscito lo scorso anno.

Ci sono anche altri manga in elenco: da segnalare ONE PIECE numero 103, arrivato quarto, proprio dietro il volume 20 di Jujutsu Kaisen. Ci sono poi anche Kaiju no. 8 in undicesima posizione, il primo volume di Demon Slayer che ritorna prepotentemente in classifica piazzandosi in dodicesima posizione, il volume unico Sayonara Eri di Tatsuki Fujimoto in tredicesima posizione e il primo volume di Spy x Family in quindicesima posizione.

Questa top 20 è ricca di fumetti provenienti dal Giappone, con alcuni prodotti, come Demon Slayer e Spy x Family, che ritornano in classifica con i loro primi volumi, a significare che tanti altri appassionati si stanno aggiungendo alle schiere già ben folte, cominciando la loro lettura di queste serie. Questo conferma le vecchie classifiche del New York Times.