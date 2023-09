Jujutsu Kaisen, le conseguenze di QUELLA possibile morte

Il manga di Jujutsu Kaisen ha finalmente decretato chi è il più forte tra Ryomen Sukuna e Satoru Gojo. Con la pubblicazione del capitolo 236, Shinjuku Showdown Arc ha preso una piega clamorosa. Ma quali saranno le conseguenze di quella morte per il mondo occulto della stregoneria di Jujutsu Kaisen?

Il fandom di Jujutsu Kaisen è in subbuglio. L'autore Gege Akutami ha ucciso il personaggio più popolare dell'opera, nonché colui che si avvaleva del titolo di più forte. Lo scontro tra Sukuna, che è entrato in possesso del corpo di Megumi Fushiguro e del suo potere delle Dieci Ombre, e Gojo è giunto al termine con la dipartita di quest'ultimo. L'adattamento di Mahoraga ha annullato l'Infinito di Gojo, rimasto vittima dei colpi di Sukuna.

Nel capitolo 236 di Jujutsu Kaisen vediamo Gojo tagliato in due parti, ucciso e stramazzato al suolo. Ma lo Stregone è morto realmente? Non è la prima volta che Gojo dovrebbe essere morto e a farci ipotizzare di un suo stato di morte apparente è il precedente con Toji Fushiguro. In quel caso, Gojo riuscì a scampare alla morte poiché il collo non fu reciso da Toji e poiché poco prima del colpo decisivo riuscì a usufruire della Tecnica dell'Inversione. E se anche questa volta Gojo fosse riuscito a convertire l'energia negativa in energia positiva e a curare le sue ferite?

Ipotizzando che invece Gojo sia realmente stato ucciso, per il mondo della Stregoneria non sarebbe ancora la fine. Hajime Kashimo si è già lanciato all'attacco di Ryomen Sukuna, ma una sua vittoria in solitaria è altamente improbabile. Per trionfare, lo Stregone venuto dal passato necessita dell'aiuto di Yuta Okkotsu, colui al quale Gojo ha affidato la sua eredità. Solo con una battaglia di gruppo, che potrebbe includere anche Itadori e Hakari, Sukuna potrebbe subire una sconfitta.

Scenario peggiore sarebbe quello di una comparsa improvvisa dello pseudo Geto, di cui non si hanno notizie da ormai diversi capitoli. Se Kenjaku decidesse di abbandonare il corpo di Geto per appropriarsi di quello di Gojo il mondo di Jujutsu Kaisen subirebbe conseguenze disastrose e senza rimedio alcuno.