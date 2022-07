Jujutsu Kaisen, ecco le considerazioni di Studio MAPPA sul finale della prima stagione

L'Anime Expo 2022 ha riservato molte sorprese agli amanti dell'animazione giapponese, tra annunci e curiosità riguardanti diverse serie. Lo staff di Studio MAPPA, fresco del rilascio di Jujutsu Kaisen 0, ottavo miglior film anime di sempre, ha parlato nel proprio panel della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, soffermandosi anche sulla prima.

In vista della nuova stagione, programmata per il 2023, lo staff di MAPPA al lavoro su Jujutsu Kaisen ha infatti studiato il finale della prima stagione. Manabu Otsuka, Hiroshi Seko e Hiroaki Matsutani, rispettivamente CEO di Studio MAPPA, scriptwriter e produttore di Jujutsu Kaisen, hanno discusso con i fan all'Anime Expo 2022, rivelando diverse curiosità.

"Il team sta esaminando delle scene specifiche di Jujutsu Kaisen per discutere delle animazioni, e si sta soffermando particolarmente su Yuji e Nobara negli ultimi episodi" Queste le prime parole di Manabu Otsuka, che poi interrogato dal pubblico riguardo ai combattimenti finali contro le maledizioni di Yuji e Nobara ha dichiarato: "Le prime cose che abbiamo considerato per costruire gli scontri sono l'azione e il tempismo della musica, entrambi molto difficili da realizzare perfettamente vista l'importanza dell'episodio finale. La prima stagione doveva chiudersi in maniera grandiosa."

Successivamente a Otsuka, ha parlato della battaglia finale Seko: "Come sceneggiatore ho dovuto lavorare a fondo con il team per adattare al meglio i dialoghi del manga all'azione." Infine, Matsutani ha raccontato del suo ruolo di produttore nel finale di Jujutsu Kaisen: "Ho dovuto pensare molto allo svolgimento del combattimento, che nel manga includeva diversi monologhi dei protagonisti. Ho dovuto capire con Seko quando inserire le riflessioni dei personaggi tra le fasi maggiormente dinamiche."

Vi lasciamo al capitolo 190 di Jujutsu Kaisen su MangaPlus.