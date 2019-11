Jujutsu Kaisen: copertina e annuncio importante in arrivo, anime in programma?

Weekly Shonen Jump sforna a ripetizione titoli che poi conquistano in un modo o nell'altro il mercato. La redazione di casa Shueisha ha fatto jackpot quest'anno con due nuovi titoli come The Promised Neverland e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ma non si siede sugli allori. Infatti, potrebbe aver programmato un anime per Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen, arrivato ora al capitolo numero 83, potrebbe aver ricevuto una delle notizie più importanti della sua vita editoriale. Infatti, Weekly Shonen Jump ha programmato per la prossima settimana copertina e pagine a colori per il titolo scritto e disegnato da Gege Akutami. In un momento del genere già da solo ciò potrebbe significare che è in procinto l'arrivo di un anime.

La rivista tuttavia, nell'anteprima del numero 52, ha rivelato non solo questa informazione ma anche che è previsto un "annuncio importante" per Jujutsu Kaisen. Ciò rende ancora più certe le speculazioni su un futuro anime, consolidate da un terzo dato: in questi giorni, è stato registrato il dominio jujutsukaisen.jp.

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Difficilmente si tratterà di altro e la conferma arriverà solo tra sette giorni, ma ormai è certo che Jujutsu Kaisen entrerà a far parte della famiglia dell'animazione e potrebbe rivelarsi un altro successo per Weekly Shonen Jump, considerati gli ottimi numeri di vendita che sta conquistando sul mercato.