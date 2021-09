Jujutsu Kaisen: ecco la copertina del volume 17 che volevano ardentemente i fan

Da poco tempo è tornato su Weekly Shonen Jump il manga di Jujutsu Kaisen, che si era preso una pausa a causa dello stato di salute di Gege Akutami. Dopo oltre un mese e mezzo di stop, l'autore si è concentrato su un nuovo arco narrativo della storia, ma ha anche preparato i contenuti per il nuovo tankobon a breve in arrivo in Giappone.

Il mini arco narrativo che sarà incluso nel volume 17 di Jujutsu Kaisen è quello dedicato al clan Zenin, con una Maki in grande spolvero e che ha trovato una forza fisica straripante. La ragazza dell'istituto di arti occulte è stata quindi nettamente la protagonista di questi capitoli, soltanto che Gege Akutami ha deciso di dedicare la copertina a qualcun altro.

Come rivelato nei giorni scorsi, Jujutsu Kaisen 17 ha in copertina Naoya Zenin, il nemico principale di Maki in questa fase. Alcuni appassionati non l'hanno presa molto bene dato lo sviluppo che ha avuto Maki e per questo alcuni si sono concentrati nel realizzare una nuova illustrazione fan made. Quella più tweetata e condivisa sui social a causa della sua qualità e la cover realizzata da Xed che, come potete osservare in basso, dedica a Maki tutto lo spazio su Jujutsu Kaisen 17.

Ciò non vuole essere naturalmente una detrazione al lavoro dell'autore, come specifica l'illustratore, ma soltanto una proposta alternativa per i fan. Preferite la copertina originale oppure questa fanmade?