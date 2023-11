Jujutsu Kaisen, che cosa sono esattamente le Maledizioni? La spiegazione

Al centro dell’universo di Jujutsu Kaisen si trova la continua lotta tra Stregoni, persone dalla capacità innata di utilizzare l’energia maledetta a loro vantaggio, e le Maledizioni, esseri che prendono svariate forme e che ancora oggi restano enigmatici sotto molti aspetti. Ecco, perciò, quello che sappiamo sulle Maledizioni.

In maniera generale si potrebbe dire che le Maledizioni abbiano origine da una grande e intensa concentrazione di energia maledetta, derivante quindi dalle emozioni negative provate dagli esseri umani, in un determinato spazio fisico. In sostanza, sono le paure, le preoccupazioni, l’odio e la rabbia degli umani a dar vita alle Maledizioni, capaci di influenzare pesantemente anche l’esistenza di chi non riesce a vederle.

Partendo da queste informazioni, viene naturale che nelle metropoli o città molto grandi, è più probabile trovare un maggior numero di Maledizioni, molte delle quali estremamente potenti. La loro forza deriva, insomma, dalla quantità di energia maledetta con cui vengono generate, e questo ha portato ad un sistema di classificazione crescente in base alla potenza, dal grado 1 al grado speciale.

La differenza tra Maledizioni non si ferma qui. Esistono infatti delle sottocategorie, come gli spiriti vendicativi, nati da una concentrazione di energia maledetta ed emozioni negative attorno ad una persona morta, o gli spiriti vendicativi immaginari, derivanti dall’unione tra energia maledetta ed emozioni legate a false credenze degli umani. Ci sono poi alcuni tipi molto speciali e limitatissimi di Maledizioni: i dipinti maledetti, metà umani e metà maledizioni, e le quattro Maledizioni di livello speciale conosciute come Disastri, che rappresentano le quattro paure peggiori del genere umano: Jogo dei terremoti e vulcani, Hanami della natura, Dagon degli oceani, e Mahito dell’odio.

In conclusione, ecco i primi spoiler sul capitolo 244 di Jujutsu Kaisen, e ad una teoria riguardante i piani di Satoru Gojo. Eravate a conoscenza di queste informazioni sulle Maledizioni di Jujutsu Kaisen? Fatecelo sapere nei commenti.