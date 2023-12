Jujutsu Kaisen: cosa succederà a Yuji alla fine del manga? I piani di Gege Akutami

Nonostante Yuji Itadori sia il protagonista indiscusso di Jujutsu Kaisen, il personaggio ha avuto pochi momenti per brillare, spesso oscurato da comprimari decisamente più forti di lui come Satoru Gojo e Megumi Fushiguro. I lettori del manga si domandano se Yuji riuscirà a sopravvivere fino alla fine della saga: i piani dell'autore Gege Akutami, infatti, potrebbero andare in una direzione diversa.

Fin dall'inizio della serie, la forza e il talento di Yuji sono stati evidenti. Dopo essere diventato uno stregone Jujutsu, Yuji ha scoperto la sua Tecnica Maledetta e ha iniziato a usarla per esorcizzare maledizioni. Tuttavia, dopo aver mangiato un dito di Sukuna, lo Spirito Maledetto si è risvegliato dentro di lui, portando la sua mente a dei momenti di caos.

Nel corso degli eventi di Shibuya in Jujutsu Kaisen, Yuji ha combattuto contro numerose maledizioni, dimostrando di essere diventato molto più potente. Tuttavia, dopo essere stato sconfitto da Choso, Sukuna ha preso il controllo del corpo di Yuji, seminando il terrore nel noto quartiere di Tokyo. Itadori, traumatizzato da quanto accaduto, è determinato a porre fine all'esistenza Re delle Maledizioni.

Nel Culling Game, l'obiettivo di Yuji è liberare Gojo e sconfiggere Kenjaku. Tuttavia, le cose si complicano quando Sukuna prende il controllo di Megumi ed emergono prospettive ambigue sul destino di Nobara e dello stesso Megumi. La serie lascia intendere che i due potrebbero essere morti, ma questo aspetto non è stato chiarito a fondo: ciò che è certo è che Itadori è l'unico rimasto, almeno al omento.

L'autore Gege Akutami aveva precedentemente affermato che, tra Gojo e i tre studenti del primo anno, uno morirà e gli altri tre sopravviveranno. Gojo è già caduto per mano di Sukuna, ma il destino di Nobara e Megumi rimane incerto. Eppure, secondo alcuni fan, Gojo potrebbe sopravvivere in Jujutsu Kaisen.

Nel presente di Jujutsu Kaisen, Yuji sta assorbendo l'energia maledetta di Sukuna, acquisendo la sua Tecnica Maledetta: è destinato a essere colui che sconfiggerà il Re delle Maledizioni. Potrebbe anche realizzare le ambizioni di Kenjaku, diventando l'ultima speranza per il mondo e portando avanti l'obiettivo di Gojo di creare una nuova generazione di potenti stregoni Jujutsu.