Jujutsu Kaisen: che cosa è successo a Mahoraga? Tutto quello che sappiamo sul suo destino

Con Jujutsu Kaisen 251 la battaglia contro Sukuna è entrata nella sua fase cruciale, eppure i continui sommovimenti che l'hanno attraversata non hanno alluso, almeno per ora, ad alcun esito definitivo. I dubbi sono molti, al punto che alcuni lettori credono addirittura in un ritorno di Mahoraga, sul cui destino non esistono delle reali certezze.

Sin dal momento in cui lo shikigami è stato introdotto nella narrazione, lo spirito si è caricato di una valenza decisamente simbolica: del resto, al solo vederlo, lo stesso Sukuna ne è rimasto immediatamente stregato, tanto che proprio nel corso dell'obliterazione urbana a cui ha sottoposto Shibuya (in una delle quattro sequenze più folgoranti di Jujutsu Kaisen 2) ha iniziato a formulare i prodromi di quel piano che lo avrebbe portato poi ad esercitare il controllo sul corpo di Megumi, e a sfidare, nelle vesti del giovane stregone, tutti gli sciamani che hanno cercato di neutralizzarlo durante il Gioco ad Eliminazione. A partire da colui che “avrebbe” (il condizionale è d'obbligo) messo fine all'esistenza di Mahoraga: vale a dire Gojo.

Durante lo scontro mortifero con il più potente tra gli stregoni, il Divino Generale Shikigami ha esercitato un ruolo nevralgico nella sconfitta di Gojo (qui i motivi per cui il personaggio non deve tornare in Jujutsu Kaisen) proprio perché la morte dell'essere ha offerto a Sukuna le chiavi per arrecare il colpo finale all'avversario. È nel momento in cui lo stregone è arrivato ad esorcizzare lo spirito grazie all'uso dell'Hollow Purple, privando così il nemico della sua arma più temibile, che il re delle maledizioni individua la via con cui porre fine allo scontro. Arrivando però a sacrificare quello stesso elemento che lo ha convinto, sin dall'arco di Shibuya, a legare a Mahoraga (e quindi al destino di Fushiguro) il fondamento del suo riscatto futuro.

Che lo shikigami sia per il momento “morto” è incontestabile, e la conferma la ritroviamo nella sua attuale inutilizzabilità, nell'impossibilità da parte di Sukuna di evocare lo spirito, e di servirsene per soggiogare i colpi degli avversari. Del resto, in una delle ultime tavole relative allo scontro con Gojo, vediamo chiaramente lo stregone spezzare la ruota con cui Mahoraga era solito adattarsi a qualsiasi situazione o tecnica di natura maledetta, relegandone perciò il destino in una dimensione non-più-esistente. Ma è pur vero che la logica su cui lo spirito ha fondato le sue origini mitologiche – e che gli ha permesso di entrare nell'immaginario collettivo dell'universo di Jujutsu Kaisen - è da rintracciare proprio nella sua inesorabilità, tanto che nel corso della Storia (quella con la S maiuscola) del manga lo shikigami è tornato più volte tra i viventi dopo essere stato precedentemente distrutto.

Se perciò Mahoraga, allo stato delle cose, è da considerare defunto, è chiaro che non appena prendiamo in considerazione i trascorsi mitologici dello shikigami, qualsiasi concetto o assunto relativo alla “morte” assume un significato abbastanza arbitrario nel momento in cui lo leghiamo al nome dello spirito. Motivo per cui un suo possibile ritorno nel futuro prossimo del manga non sarebbe poi così improbabile. Anche perché Sukuna, come ha ampiamente dimostrato negli scorsi capitoli, non sembra certamente privo di soluzioni incalcolabili, capaci di invertire da un momento all'altro l'inerzia dell'incontro.